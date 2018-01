Kaliňák chce poslať Kiskovi faktúru za čistenie ovracaného lietadla

Povedal to na tlačovej konferencii Kaliňák, ktorý odmieta, že by zneužíval svoju moc, ovplyvňoval Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) či viedol vojnu s hlavou štátu. Za prezidentovou kritikou voči nemu vidí Kaliňák Kiskove chyby a neschopnosť prevziať zodpovednosť.

„Náš vzťah s pánom prezidentom je dlhodobo komplikovaný,“ povedal Kaliňák. Trvá na tom, že NAKA neovplyvňuje. „Nemám pokynovú právomoc k NAKA,“ vyhlásil s tým, že pokiaľ vie, NAKA sa ani nezaoberala Kiskovými daňovými prípadmi. Dodal, že o vyšetrovaní Kiskových daňových podvodov ani nevedel, kým sa to nedostalo von. „Ja s ním nebojujem. Pán prezident bojuje so mnou. Ja som k nemu vyjadrenia nemal,“ doplnil Kaliňák.

Minister priznáva, že vzťah s prezidentom bol ťažký od začiatku, vidí za tým fakt, že prezidentskej kancelárii odmietol pár vecí. Tá je podľa Kaliňáka náročná z pohľadu požiadaviek. Spomenul napríklad „najluxusnejší mercedes z cenníka“, masážne sedadlá v aute či problém s malými porciami jedla v lietadle. Kaliňák tvrdí, že nemá problém splniť prezidentovi nadštandardné požiadavky, ale chce mať príkaz písomne.

„My to radi splníme, ale chcem mať od neho pokyn. Musím mať papier na to, že dám zvýšené výdavky občanov. To je aj prípad jeho letov domov,“ doplnil Kaliňák. Kiskovi podľa vlastných slov povedal, že je dobré, aby využíval na všetky pracovné cesty lietadlá. Prezident sa ho mal spýtať, či môže niekedy letieť aj domov. „Povedal som mu, že, samozrejme, ale musí to zaplatiť. A prvú faktúru aj zaplatil,“ uviedol minister.

Ďalšiu faktúru už prezident podľa Kaliňáka nezaplatil a tak mu rezort prestal vystavovať faktúry. „Nechceli sme vojnu s prezidentom,“ zdôraznil Kaliňák. Vyhlásil, že prezidenta nikdy nenahováral, aby lietal domov do Popradu vládnym špeciálom. Takéto konanie považuje Kaliňák za papalášizmus.

Za prezidentovými vyjadreniami o tom, že Kaliňák zneužíva NAKA, vidí minister Kiskove problémy s daňami a jeho neschopnosť prevziať zodpovednosť. „Nemôžem za to, že pán prezident neplatil dane alebo si dával vratky DPH neoprávnene odpočítavať. To nie je môj problém, ale jeho. Vrší svoje chyby na mne alebo na niekom inom. Nie je schopný prebrať zodpovednosť za svoje činy, absolútne žiadnu,“ povedal Kaliňák.

Pripomenul Kiskove slová, že ak je len tieň pochybností, je slušné odstúpiť. „Stačí, ak si sám prečíta tieto svoje slová a zariadi sa podľa nich na svoje prípady, ktoré urobil. Nemám voči nemu žiadnu zášť, žiadnu vojnu s ním nevediem. To, že nezaplatil dane, to je jeho problém,“ doplnil s tým, že prezident vyplakáva do novín. „Mám pocit, že chlap by nemal takto vyplakávať, je to nedôstojné a z môjho pohľadu to pôsobí až smiešne,“ poznamenal Kaliňák.

Odmietol, že by predsedníctvo Smeru-SD riešilo jeho údajné zneužívanie moci a že by ho kritizoval minister financií Peter Kažimír. „Nehovorili sme na túto tému. My nevstávame ani nezaspávame s jeho menom na perách,“ uzavrel minister.