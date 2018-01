Kresťanskodemokratická mládež Slovenska pripomenula Ficovi sľub študentom

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska odovzdala vo štvrtok na Úrade vlády SR faktúru adresovanú premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Jej predmetom sú dve položky, a to obnova vysokoškolských internátov vo výške 50 miliónov eur bez DPH a nájomné byty pre mladých vo výške 90 miliónov eur bez DPH.

„Robert Fico 5. decembra 2015 sľúbil študentom vysokých škôl a mladým ľuďom, že obnoví vysokoškolské internáty a dá na to 50 miliónov eur a že zabezpečí 90 miliónov eur na výstavbu nájomných bytov pre mladých ľudí a začínajúce rodiny,“ uviedol Dragun s tým, že od tohto obdobia prešli už dva roky. Podľa jeho slov v rozpočtoch na roky 2016, 2017 na tento zámer neboli vyčlenené financie, rovnako to je aj v rozpočte na tento rok. „Budeme apelovať aj na ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinu Lubyovú a stranu SNS. V prvom rade je to úlohou premiéra. Keď raz ako osoba, ako premiér niečo sľúbi, má to dodržať,“ povedal Dragun.

„Stav internátov na Slovensku je katastrofálny. Rozhodli sme sa Robertovi Ficovi pripomenúť jeho sľub. Nie je možné, aby mladí ľudia, ktorí prišli študovať do Bratislavy alebo do iných miest, žili v katastrofálnych podmienkach,“ uviedol Dragun s tým, že mladých ľudí trápia stavy izieb, podlahy, postele, ale najmä sociálne zariadenia. Dragun pripomenul, že mladí ľudia sú budúcnosťou krajiny, avšak nerobí sa pre nich nič.

V prípade nájomných bytoch sa podľa Draguna zatiaľ toho veľa nespravilo. „Hovorilo sa, že sa bude spolupracovať s mestami a vyššími územnými celkami a do dnešného dňa sa tento proces zásadne nenaštartoval. Do dnešného dňa vláda začala stavať možno desiatku bytov,“ doplnil.

Symbolické odovzdanie faktúry bolo prvým krokom Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska. V najbližších mesiacoch plánuje navštíviť všetky univerzitné mestá a diskutovať s mladými ľuďmi ako ďalej s týmto stavom.