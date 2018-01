Video: Vodič nezastal chodcom na priechode. Karma si ho našla hneď za rohom

Vodičov, ktorí neustále zanedbávajú bezpečnosť chodcov, by sme na Slovensku mohli rátať na tisíce. Polícia už zväčša ani nerieši drobné zaváhanie v podobe nedania prednosti na priechode.

Takto nejako by to v budúcnosti mohlo dopadnúť napríklad aj s vami, keď sa rozhodnete, že vám tých pár sekúnd za to nestojí. Spomeňte si predsa na poučku z autoškoly, podľa ktorej by ste mali chodcom zastaviť vždy, keď je viditeľne jasné, že stúpili na priechod pre chodcov s úmyslom prejsť na druhú stranu cesty. Nabudúce si teda radšej rozmyslite, či ich necháte prejsť. Alebo sa aspoň rozhliadnite naokolo, či váš čin nespozoruje policajná hliadka.

Takéto následky má nedanie prednosti chodcom na priechode