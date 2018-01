Ich dievčatko smrteľne pohrýzla kobra. Rodina sa preto rozhodla dobiť hada na smrť.

Stará matka (70) dievčaťa našla vnučku mŕtvu, keď ju prišla v stredu ráno zobudiť. Keď dorazila polícia, našla v spálni dvojmetrovú kobru a pohryznutia hadom na prvom ukazováku dievčatka. Príbuzní obete potom dobili hada na smrť.

Rodina polícii uviedla, že predtým zabila viacero kobier, ktoré v dome spozorovala. „Had už musel byť v izbe, keď tam dievčatko prišlo. V spánku sa ho muselo nešťastnou náhodou dotknúť,“ povedal policajný vyšetrovateľ.

Kobry sú najbežnejšie sa vyskytujúcimi jedovatými hadmi v tejto juhovýchodnej ázijskej krajine. V posledných rokoch pribúdajú v Thajsku prípady, keď ľudia spozorovali kobry a iné hady, pretože nové komplexy budov sa stavajú práve v prirodzenom prostredí hadov.

Len minulý týždeň hollywoodska herečka Lindsay Lohanová zverejnila na internete fotografiu rany po uhryznutí hadom na svojom zápästí, ktoré utŕžila na výlete v turistickej destinácii Pchúket.

„Milujem to tu, je to krásne, úchvatné miesto... až na to uhryznutie hadom,“ napísala herečka na svojom účte na sociálnej sieti.