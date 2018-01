Kollár: Sme rodina vo vláde pridá zamestnaným 200 eur a o 50 zníži náklady

Ak sa opozičné hnutie Sme rodina dostane do vlády, každému zamestnanému pridá 200 eur v čistom mesačne a súčasne mu o 50 eur mesačne zníži náklady rodinného rozpočtu na energie, dlhovú službu a splátky úverov. Avizuje to líder Sme rodina Boris Kollár, ktorý sa neobáva, že tento jeho plán dopadne ako sľuby Mikuláša Dzurindu o dvojnásobných platoch a pri rokovaní o vstupe do koalície bude na tom trvať.

„Na Slovensku sa z HDP prerozdeľuje na mzdy okolo 39 percent. V Nemecku je to cez 50 percent, vo Švajčiarsku vyše 50, podobne aj vo Švédsku. Vo vyspelom svete sa teda z toho koláča viac odkrojí a dá sa to ľuďom. My máme z HDP 39 percent. Myslíte si, že je to správne?“ pýtal sa Kollár. On sám je presvedčený, že na Slovensku si ľudia zaslúžia, aby sa bohatstvo prerozdeľovalo tak, ako je to v priemere EÚ. „Chorváti prerozdeľujú 47 percent, som si istý, že na takúto úroveň by sme vedeli prísť. A keď si to prepočítate, je to presne tých 250 eur k platom,“ povedal v bilančnom rozhovore pre TASR.

Kollár tvrdí, že ak vláda vládne s oligarchami, peniaze unikajú nadnárodnému kapitálu a veľkým finančným skupinám. „Tam sú peniaze, ktoré by mohli mať ľudia. Energetické monopoly vo svete majú v priemere výnosy na úrovni desať percent, u nás aj 30. Zoberte si cenu elektrickej energie. V Maďarsku platí stredný podnikateľ za megawatt 47 či 49 eur, náš dvakrát toľko. Ako potom budete konkurovať? Je tu veľa vecí, ktoré sa dajú riadiť lepšie. Sme aj za zdanenie monopolov a oligopolov,“ avizoval.

Na otázku, prečo si myslí, že práve on dokáže odolať lobingu monopolov proti ich vyššiemu zdaneniu, Kollár odvetil, že jeho si nedokážu kúpiť. „Sme jedna z mála strán, za ktorou nestoja finančné skupiny. Nikomu nič nedlžíme, a teda nemáme žiadne záväzky, ktorými by nás mohli vydierať,“ dodal.