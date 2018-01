Video: Floriďania dostali nečakaný novoročný darček, nasnežilo tam prvý raz od roku 1989

Naposledy v tomto štáte bohatom na slnečné svetlo snežilo v roku 1989. Množstvo nadšených miestnych obyvateľov vrátane policajtov zverejnilo na sociálnej sieti Twitter zábery a videá tejto ojedinelej poveternostnej situácie.

More captures of #snow fallling in Tallahassee, #Florida , USA an hour ago. Wow very rare sight. Source; @GregDeeWeather #SevereWeather #extremeweather #ExtremeCold pic.twitter.com/zkMqTXBlZL

Meteorológovia očakávajú na severovýchode Floridy päť až osem centimetrov snehovej pokrývky. Zároveň vydali výstrahy pred ľadovicou, mrazmi a výpadkami elektrickej energie. Zrušených bolo aj mnoho letov z letiska v Tallahassee.

Wow RARE: Snow in #Tallahassee, #Florida this morning. Very rare as they haven’t seen snow for 28years In the city... source: @mikeseidel #SevereWeather #ExtremeCold pic.twitter.com/Kg1k2pUZxc