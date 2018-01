Bugár: Rusko vnímam inak ako Danko, s anexiou Krymu nesúhlasím

V záujme Slovenska je mať dobré vzťahy aj s Ruskom, ale anexiu Krymu odmietame. V rozhovore pre TASR to povedal predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár, ktorý nesúhlasí s názorom, že návšteva šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS) v Rusku sa nemala uskutočniť.

Bugár priznáva, že Dankovi hovorili o možných kritických reakciách na jeho prejav. „A prišli také, ako sme čakali. Ale nikdy nepripustím argument, že ísť na návštevu do Ruska je chyba. Ak to niekto tvrdí, tak nevie, čo to je obhajovať záujmy SR,“ uviedol Bugár. Poznamenal, že v čase, keď bola v Rusku slovenská delegácia, tam nemecký Mercedes otváral ďalšiu filiálku. „Bol tam aj nemecký prezident,“ zdôraznil.

Podľa Bugára netreba zabúdať ani na plynovod. „Ak by nás obišiel, tak to bude výpadok pre štátny rozpočet. S kým sa vieme dohodnúť napríklad na reverze? No s Rusmi. Je to v našom záujme. Ale áno, netreba zabúdať na to, čo sme dali aj do programového vyhlásenia vlády, že chceme byť v EÚ, NATO. To rešpektujeme aj pri ozbrojovaní armády napríklad,“ doplnil podpredseda NR SR.

Pokiaľ ide o Dankove vyjadrenia, ktorý o Rusku hovoril ako o krajine riešiacej konflikty korektným dialógom, a anexiu Krymu Rusom v Dume nevyčítal, tu Bugár hovorí, že to je Dankov názor. „Ja Rusko vnímam inak. Je neprijateľné, čo táto krajina robí na Kryme a Ukrajine. Preto bolo aj dobré, že sa predĺžili sankcie,“ vyhlásil pre TASR Bugár.

Zabúdať podľa neho netreba ani na to, že Rusko cez kybertechnológie zasahuje a bude chcieť zasahovať do demokratických systémov. „Na to sa treba pripraviť. Tá vojna už nie je konvenčná a my si musíme chrániť naše záujmy. Našimi záujmami je, aby sme boli v NATO, aby sme boli silní partneri v EÚ, PESCO a pod. Ale je tiež v poriadku, že udržiavame ekonomické vzťahy aj s inými krajinami,“ poznamenal. Verí, že Danko toto všetko ako vyštudovaný právnik chápe.

Andrej Danko o svojom vystúpení v Dume hovoril nedávno s členmi zahraničného výboru. Trvá na tom, že možnosť vystúpenia v ruskej Štátnej dume nebola česť pre neho ako predsedu NR SR, ale pre Slovensko a slovenský národ. Danko možnosť vystúpiť v Dume nazval historickou udalosťou. Zdôraznil, že si stojí za každým slovom v prejave.

„Odmietam haniť národ na základe ideológie. Odmietam haniť Nemecko za nacizmus a Rusko za komunizmus. Ľudí má spájať komunikácia, s každým je treba viesť dialóg,„ povedal Danko s dôvetkom, že politika by nemala byť biela ani čierna a vždy by sme mali ísť strednou cestou. “Som predseda SNS a parlamentu, snažím sa stretávať so všetkými zástupcami jednotlivých štátov, a tak aj svoje zahraničné cesty nastavujem,„ dodal.