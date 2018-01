6 varovných signálov toho, že žijete v toxickom vzťahu

V každom vzťahu to občas zaškrípe a krízy sa nevyhýbajú azda nikomu. Občasné nezhody ešte neznamenajú, že váš vzťah nie je v poriadku. Je však rozdiel medzi tým, keď sa vyskytnú problémy, a tým, ak dlhodobo zotrvávate vo vzťahu, ktorý je toxický.

Ako to rozpoznať?

Podľa terapeutky Kimberly Hershensonovej, ktorá sa špecializuje na vzťahy, ľudia často dobrovoľne zotrvávajú vo vzťahoch aj napriek tomu, že sú toxické. „Pokračujeme po rovnakej ceste, pretože zmena je ťažká,” tvrdí. Podľa nej to ľudia vidia ako jednoduchšiu možnosť oproti tomu, aby situáciu riešili.

Položte si 6 otázok

Pároví terapeuti radia položiť si tieto otázky, aby ste zistili, ako je na tom váš vzťah. Toto sú znaky toho, že niečo nie je v poriadku.

1. Často kričíte a bojujete proti sebe?

Pravdepodobne ani neexistuje pár, v ktorom by obaja z dvojice spolu vo všetkom súhlasili a nikdy sa nehádali. Problémom však je, ak často zažívate vyhrotené konflikty. Vyjadrila sa ku tomu aj manželská a rodinná terapeutka Erin Ballardová, ktorú citoval portál Prevention:

„Ak sú vaše konflikty neuveriteľne intenzívne a vedú k drastickým slovám alebo činom, potom je dôvod na obavy.”

Znakom toho, že je zle, je aj akékoľvek fyzické násilie.

2. Bojíte sa s partnerom hovoriť o dôležitých veciach?

To môže byť naozaj problém, pretože komunikácia je vo vzťahu viac ako dôležitá. Nie je jednoduché rozprávať sa o niektorých témach, je to však nevyhnutné. Terapeutka Jane Reardonová z Los Angeles tvrdí:

„Keď sa páry rozhodnú, aby bol ich vzťah radšej pohodlný, ako skutočný, počujem zvoniť umieráčik.”

3. Stará sa váš partner iba o seba?

Vo vzťahu by človek nemal hľadieť iba na seba, ale predovšetkým aj na potreby toho druhého. Ak ich ignoruje a záleží mu iba na uspokojovaní vlastných potrieb, so vzťahom je zle-nedobre. Partneri by mali byť voči sebe citliví a vnímaví. Narcizmus a sebectvo by zároveň nemali mať priestor ani vo vašom intímnom živote.

4. Neustále sledujete skóre?

Vo vzťahu by ste sa nemali cítiť ako pri hre basketbalu, kde vám niekto neustále počíta, koľkokrát ste urobili niečo dobré alebo zlé.

Je samozrejmé, že sa také momenty vyskytujú, je však zlé, ak je to na dennom poriadku. Ballardová radí:

„Či už vy alebo váš partner neustále zdôrazňujete chyby toho druhého alebo sa pristihnete pri tom, ako recitujete zoznam svojich dobrých skutkov, je to znamenie, že ste sa ocitli vo vzťahu proti sebe.”

5. Ste vy alebo váš partner zaslepení žiarlivosťou?

Ak sa musíte neustále spovedať z toho, kde ste, či s kým ste alebo o tom musíte klamať, nie je to správne. O zdravom vzťahu sotva veští tiež to, ak ste sa kvôli tomu museli vzdať svojho života, priateľov či záujmov iba preto, že cena za to je privysoká. Každý z partnerov by mal pochopiť, že sa svet netočí iba okolo neho.

6. Máte pocit, že nič nerobíte správne?

Ak robíte všetko pre to, aby ste partnera potešili a nikam to nevedie, niečo tu „nehrá”. Rovnako ak máte pocit, že všetko, čo urobíte, je zlé. Nikto by vo vzťahu nemal byť zneužívaný, a to ani psychicky. Partneri by pre seba navzájom mali mať vždy slová povzbudenia a zároveň byť prístavom, v ktorom vždy môžu bezpečne zakotviť.

Ak ste sa v niektorých otázkach našli, nemusíte hneď strojiť vášmu vzťahu pohreb. Ak však chcete, aby váš vzťah vydržal a aby ste v ňom boli obaja šťastní, mali by ste sa o spoločných problémoch porozprávať a pokúsiť sa ich vyriešiť. Ak to nedokážete sami, môžete zájsť aj za odborníkmi.