Video: Muž nemá problém vopchať ruku do taveného kovu

Na sociálnych sieťach sa do popredia rýchlo dostalo krátke video zobrazujúce muža so šokujúcou schopnosťou vložiť ruku do taveného kovu bez toho, že by si pri tom ublížil. Vo videu muž príde k prúdu taveného kovu, zloží si bezpečnostnú rukavicu, a máva rukou cez tok žeravej masy. Po svojom výkone pokojne odkráča, akoby niečo podobné robil každý deň.

Zvedavých a šokovaných divákov videa s nevšedným kúskom trápi jediná otázka: Ako je to možné? Niektorým možno napadne, že je to podvod. Uisťujeme vás, že odpoveď je trochu komplikovanejšia, a nie, nejde o podvod.

Mužova „superschopnosť“ sa pravým menom nazýva Leidenfrostov efekt. Ak na extrémne horúci povrch položíte kvapôčky vody, ich spodná časť sa okamžite vyparí, čím vznikne ochranná vrstva plynu, ktorá chráni zvyšok kvapky pred povrchom. Ide len o stručné vysvetlenie zložitého fyzikálneho javu, no to je presne to, čo sa deje aj na videu – ibaže s mužovou rukou. Rozhodne vám neodporúčame podobné kúsky skúšať doma!

Dal by to aj ľavou zadnou