Danko: Daňové licencie sú od januára 2018 zrušené

Fico: Kažimír požíva vysokú mieru rešpektu, dôvody jeho ocenenia sú zrejmé

DNES - 12:13 Ekonomické

Kažimíra v utorok (2.1.) vyhlásil britský mesačník The Banker, patriaci do skupiny Financial Times, za ministra financií Európy za rok 2018. Časopis takto ocenil jeho prácu a výsledky slovenskej ekonomiky.