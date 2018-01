Video: Mrazivé počasie v Amerike zmenilo Niagarské vodopády na ľadovú krajinu zázrakov

Hmla a kvapôčky vody zo zurčiacich vodopádov zamŕzajú na všetkom, čoho sa dotknú. Prikrývajú stromy, chodníky i skalnaté bralá a všetko zahaľujú do snehovo bieleho závoja. Návštevníci, ktorí len ťažko znášajú mrazivý chlad, nevedia odolať a napriek nepriazni počasia si fotia zimnú krajinu zázrakov.

Hoci všetko navôkol zamŕza, tri vodopády, ktoré medzi Spojenými štátmi a Kanadou vytvárajú prírodnú turistickú „atrakciu“, stále chrlia ohromné množstvo vody. Kvapôčky vody postupne zamŕzajú a za pomoci západného vetra zahaľujú americkú stranu do bielej prikrývky.

Mrazivé počasie, ktoré momentálne panuje na území od južného Texasu až po Kanadu a od štátu Montana až po Nové Anglicko, vytvára na veľkej časti USA nádherné prírodné scenérie.

Americká Národná meteorologická služba (NWS) však pre túto rozsiahlu oblasť vydala varovanie pred mimoriadne chladným počasím. To zasiahlo viacero amerických miest a štátov. Napríklad v oblasti Chicaga sa v utorok priebehu dňa pocitová teplota pohybovala od mínus 20 do mínus 37 stupňov Celzia. Veľmi chladné počasie zavládlo aj štáte Iowa, kde ortuť teplomeru klesla hlboko pod bod mrazu a dosiahla mínus 29 stupňov Celzia.

Plunging temperatures froze waterfalls across New York state, leaving tourists at #NiagaraFalls stunned. @newnewspage pic.twitter.com/epsbyhVG5K