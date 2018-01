Matovič: SaS aj OĽaNO si vie predstaviť spoluprácu s Mostom a SNS

Matovič je osobne presvedčený, že opozícia dokáže ponúknuť alternatívu voči súčasnej vláde aj bez týchto strán. Nepredpokladá, že by pre svoju konfrontačnú politiku mohol byť prekážkou vzniku budúcej vlády.

„So Smerom za žiadnych okolností a ja osobne si neviem predstaviť ani Most, ani SNS. Ale počúvam o vyjadreniach iných opozičných predstaviteľov zo SaS a možno aj od nás, že si to predstaviť vedia. Že s SNS bez Danka, pri Moste ani Bugára nevylučujú. Myslím si, že by sme nemali trocháriť. Vieme ponúknuť alternatívu aj bez SNS a Mostu. Alternatíva by mala byť voči všetkým trom vládnym stranám,“ povedal v rozhovore pre TASR Matovič.

Nedomnieva sa, že by v budúcnosti pri zostavovaní nového kabinetu mohla prísť požiadavka, aby Matovič v takejto vláde nebol. „Takto ďaleko sme ešte nezašli a osobne si myslím, že taká požiadavka ani nikdy nepadne,“ poznamenal. Svojej konfrontačnej politiky v zmysle, že sa nebojí nazvať zlodeja zlodejom, sa nemieni vzdať. „Taký som a zostanem. Nemyslím si, že by som mohol byť prekážkou,“ doplnil.

Matovič tiež pripomenul, že to bol práve on, kto prišiel s ideou spojiť opozíciu v krajských voľbách. „A ľudia to ocenili. Dnes som zase jediný, kto hovorí o spojení opozície do parlamentných volieb. Ak k sebe získame ďalšie strany, ktoré nebudú snívať svoje mokré sny o Smere, tak si myslím, že sme schopní tú alternatívu postaviť a na mne to určite nepadne,“ zdôraznil Matovič.

OĽaNO je podľa jeho slov najbližšia SaS, a to aj napriek rozdielnym názorom vo viacerých témach. S touto stranou by chcelo hnutie tvoriť jadro alternatívy voči súčasnej vláde. Matovič drží palce aj vznikajúcej strane Spolu, ktorú zakladá nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý s kolegami, aj Progresívnemu Slovensku. „Dúfam, že sa spoja a nebudú bojovať proti sebe. Taká strana má miesto v parlamente a myslím si, že to so Slovenskom myslia dobre,“ poznamenal.

Matovič sa pokúša zblížiť aj s SMK, stranu Most-Híd považuje za politickú mŕtvolu, ktorá si užíva svoje posledné volebné obdobie. „Ja osobne urobím všetko pre to, aby sme nedovolili prepad hlasov demokratických voličov akejkoľvek národnosti. Aby sme v zjednotenom šíku išli do volieb. Keď to prehráme v týchto voľbách, obávam sa, že už bude so Slovenskom amen. Ľudia už definitívne rezignujú, ak to nezvládneme,“ povedal Matovič.

Hoci vládna koalícia stále opakuje, že voči nej neexistuje alternatíva, líder OĽaNO má opačný názor. „Alternatíva tu jasne existuje. SaS a OĽaNO sú dobré jadro tejto alternatívy a sme otvorení voči všetkým, ktorí sa pridať chcú. O tom, či tu alternatíva je, nerozhoduje Fico, ale ľudia vo voľbách. A vo vuckách ukázali, že ľudia alternatívu vidia,“ uzavrel.