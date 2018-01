Prečo by ste nikdy nemali rozmrazovať mäso v mikrovlnke?

Niektorí ľudia rozmrazujú mäso v mikrovlnke, iní v chladničke alebo ho na nejaký čas nechávajú vyložené na pulte kuchynskej linky. Profesor Costas Stathopoulos tvrdí, že existuje iba jeden bezpečný spôsob, ako to urobiť. V mikrovlnke to však nie je.

Rozmrazovanie mäsa v chladničke

Podľa vedca by ste zamrznuté mäso mali vždy niekoľko hodín pred jeho prípravou nechať pomaly rozmrazovať v chladničke. Inak podľa neho riskujete zvýšenie počtu baktérií.

Na margo rozmrazovania mäsa v mikrovlnke, ktorá ponúka túto funkciu, sa vyjadril, že to „naozaj nie je najlepšia technika”, objasnil v relácii BBC Two.

Pozor na baktérie!

Ak chce dodržať štandardné pravidlá hygieny potravín, mäsové výrobky by ste mali rozmrazovať v chladničke. Existuje na to dobrý dôvod. Chladná teplota spomaľuje rast baktérií, čo znižuje riziko pokazenia žalúdka, uviedol jeho vysvetlenie denník Daily Mail. Práve z toho dôvodu odborník neodporúča nechať mäso voľne rozmrazovať na kuchynskej linke.

Aby verejnosť presvedčil o svojej pravde, profesor to dokázal malým pokusom, ktorým ukázal, ako pri rozmrazovaní rastú na mäsa baktérie. Na Petriho misky uložil kúsky morčacieho mäsa. Jednu vložil do chladničky a druhú nechal vyloženú pri izbovej teplote na kuchynskom pulte. A výsledok?

Mäso, ktoré bolo ponechané pri izbovej teploty, vykazoval dvakrát viac baktérií, ako mäso, ktoré sa rozmrazovalo v chladničke. A to aj vrátane známej baktérie Escherichia coli.

Profesor Stathopoulos však má pre všetkých ešte jedno upozornenie:

„Zakaždým, keď rozmrazujete potraviny, baktérie sa množia. Ak ich znovu zamrazíte, zamrazujete aj väčšie množstvo baktérií.”

Dajte mäso do vody

Ani v oblasti rozmrazovania potravín však nepanuje medzi odborníkmi zhodný názor. Podľa odborníčky Susan Ekstedovej totiž nie je správne ani pomalé rozmrazovanie mäsa v chladničke, v ktorej ho necháte celú noc.

Susan Ekstedová uznáva, že rozmrazovanie v chladničke môže byť považované za najhygienickejší spôsob. Ona však tvrdí, že najlepší spôsob, ako rozmraziť mäso, je vložiť ho do studenej vody, informoval portál Healthy and Natura Life. Je to podľa nej zároveň najrýchlejší spôsob rozmrazovania rýb aj mäsa a potraviny si takto ponechajú svoju chuť. Zároveň však vysvetľuje:

„Určite je lepšie rozmraziť potraviny vo vode, ak ich budete používať hneď.”

Podľa nej je dokonca najlepšie, ak predtým mäso zabalíte do priehľadnej fólie.

Na rozmrazovaní mäsa v mikrovlnke sa však obaja vedci zhodli. Ekstedová zastáva názor, že to môže mäso poškodiť a rozmrazovať ho týmto spôsobom označila za veľkú chybu.