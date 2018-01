Video: Had sa pokúsil o nemožné – snažil sa zjesť sám seba

Hady majú tú výhodu, akú nemá väčšina tvorov na zemi: vďaka svojmu úzkemu a ohybnému telu dokážu ústami objať vlastný chvost. Hoci nevieme, prečo by to vôbec robili, nepoznáme tiež dôvod, prečo by to nemali aspoň raz vyskúšať.

Tento had sa rozhodol svoju jedinečnú schopnosť využiť extrémnym spôsobom. Na videu, ktoré pravdepodobne natočil jeho britský majiteľ, môžeme vidieť hada v teráriu, ako sa skrúca v úsilí doslova si odhryznúť z vlastného chvosta. Myslíte, že sa mu to podarí?

Tento had je sám sebe lákadlom