Americký veľvyslanec v Pakistane vysvetľoval Trumpov novoročný tweet

Trumpove slová vysvetľoval v pondelok na pôde tamojšieho ministerstva zahraničných vecí veľvyslanec USA v Pakistane David Hale. Zmienené stretnutie potvrdil hovorca americkej ambasády v Islamabade.

Šéf Bieleho domu vo svojom prvom tweete v roku 2018 obvinil túto ázijskú krajinu, že za miliardy dolárov poskytnutých za uplynulých 15 rokov dostali Spojené štáty na oplátku len lži a boli oklamané. „Spojené štáty počas uplynulých 15 rokov pochabo pomohli Pakistanu viac ako 33 miliardami dolárov a nedostali nič iné než lži a klamstvá,“ napísal Trump.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!