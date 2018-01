Bolesť podbruška nemusí súvisieť len s menštruáciou. Môže ju vyvolať týchto 5 príčin

Predmenštruačný syndróm sa okrem iného obvykle prejavuje bolesťou v oblasti podbruška. Väčšina žien uvádza, že pravidelne pociťuje aspoň jeden z príznakov predmenštruačného syndrómu. Podľa Americkej akadémie rodinných lekárov až 20% žien uvádza, že bolesti počas menštruácie sú pre ne natoľko neznesiteľné, že narušujú chod ich každodenného života.

Bolesti typické pre predmenštruačný syndróm sa obvykle dostavujú 5-11 dní pred menštruáciou. Pokiaľ ich pociťujete aj mimo tohto obdobia, možno je na čase zájsť na prehliadku k ženskému lekárovi. Ten za ich pôvodcu pravdepodobne označí jednu z týchto príčin.

1. Endometrióza

O endometrióze môžeme hovoriť vtedy, keď tkanivo, ktoré bežne vypĺňa vnútro maternice, začne rásť mimo nej. Pri endometrióze môžu ženy pociťovať bolesti podobné tým menštruačným aj v čase, keď nemenštruujú, no ich intenzita je veľakrát oveľa vyššia.

Podľa Amerického združenia pôrodníkov a gynekológov endometrióza postihuje približne 10% žien vo veku od 15 do 49 rokov.

2. Cysta na vaječníku

Vaječníkové cysty sú vačky naplnené tekutinou, ktoré sa nachádzajú vo vnútri alebo na povrchu vaječníka. Cysta za život potrápi väčšinu žien, no mnohé z nich o nej dlhodobo nevedia. Asi 8% pacientiek si však v prípade zväčšenej cysty vyžaduje špeciálnu liečbu.

Gynekológ dokáže odhaliť prítomnosť cysty pomocou ultrazvuku. Jedine on dokáže určiť, či práve cysta je strojcom vašej nepohody a bolestí.

3. Leiomyóm maternice

„Tento benígny svalnatý výrastok, zvyčajne umiestnený na maternici, môže spôsobovať bolesti, nafukovanie, bolestivý sex a tlak na črevá alebo močovod,“ tvrdí gynekologička Alyssa Dwecková, ktorá je tiež autorkou knihy The Complete A to Z for Your V. Keďže mnoho žien nepociťuje príznaky leiomyómu maternice, je možné, že až 77% z nich je postihnutých týmto ochorením bez toho, aby o tom vedeli.

4. Jazvy na pohlavných orgánoch

Podľa Dweckovej sa po predošlých zákrokoch na orgánoch v oblasti podbruška môže začať tvoriť jazvové tkanivo, kvôli ktorému môžu niektoré ženy cítiť bolesti aj vtedy, keď nemajú menštruáciu. Pod tieto zákroky spadá napríklad umelé prerušenie tehotenstva, ale aj cisársky rez.

5. Rakovina vaječníka