Bugár: Slovensko je už dospelý štát, aj keď má svoje chyby

Myslí si to predseda koaličného Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár, ktorý je v politike od roku 1990 a bol aj pri vzniku Slovenskej republiky.

„Treba si pripomenúť, koľko sme urobili za tých 25 rokov v oblasti transparentnosti v záujme boja s korupciou. Zúžili sme aj priestor na korupciu v politických stranách. Za 25 rokov sme sprísnili právny systém a potlačili korupciu. Posilnili sme demokratické princípy. Nehovorím, že všetko je v poriadku, lebo napríklad vymožiteľnosť práva je stále ešte nízka. Ale treba vidieť aj ten progres,“ povedal pre TASR.

Hoci Slovensko je podľa Bugára už dospelý štát, má ešte chyby. „Aj dospelí ľudia majú chyby. Čo je chybné, treba opraviť,“ poznamenal. Zároveň podľa neho netreba zabúdať na to, v akom období sme sa ocitli po osamostatnení vďaka Vladimírovi Mečiarovi. Poukázal na následnú potrebu budovania demokratických pilierov štátu.

Mečiarizmus podľa Bugára potvrdil obavy, ktoré mali niektorí politici pri rozdeľovaní Československa vrátane neho. „Ja som patril medzi tých, ktorí si mysleli, že to nebolo rozhodnutie urobené v správnom čase. Tie obavy sa zo začiatku aj potvrdili mečiarizmom. K štátu sa tí ľudia správali, akoby to bola ich firma, nehovorím ešte o posilnení mafie. Našťastie je to obdobie za nami,“ uzavrel.