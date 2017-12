Sulík: OĽaNO už dalo dve mená na primátora Bratislavy, jedno je prijateľné

Opozičné hnutie OĽaNO už predstavilo partnerskej SaS mená dvoch ľudí, ktorí by sa ako nominanti pravicovej opozície mohli budúci rok uchádzať o post primátora Bratislavy. V rozhovore pre TASR to povedal šéf SaS Richard Sulík.

„Pri jednom mene som povedal, že máme výhrady, druhé meno je pre nás prijateľné. Ale nepoviem nič viac. Nechcem vysielať nijaké iritujúce signály,“ uviedol Sulík. V kuloároch sa ako možný kandidát spomína napr. poslanec OĽaNO Ján Budaj.

Dohoda, že kandidáta na post primátora postaví OĽaNO, vznikla ešte pred krajskými voľbami. V Bratislavskom kraji totiž SaS nominovala neskoršieho víťaza Juraja Drobu, post primátora tak pripadol Obyčajným. „Chceme opäť spojiť pravicu. Komunálne voľby sú ale iné, ako krajské. Bude tu 3000 starostov a primátorov, takže, samozrejme, nepostavíme kandidátov všade. Máme zatiaľ dohodu len na Bratislave, lebo tá vznikla súbežne s dohodou pred krajskými voľbami,“ vysvetlil Sulík.

SaS a OĽaNO spolupracujú už dlhšie, dávnejšie vytvorili Opozičnú radu. Spomínalo sa aj vytvorenie tieňovej vlády, napokon do toho šli len Obyčajní. „Myslíme si, že obsahy sú dôležitejšie ako obsadenie, my preto pracujeme najskôr na obsahoch. A potom sa pôjdeme zamýšľať nad obsadením. Tieňová vláda je pre nás opcia, je to niečo, čo si viem predstaviť,“ pripustil Sulík. Zároveň pripomenul, že SaS má už roky tímlídrov pre jednotlivé oblasti a zo dňa na deň by boli schopní postaviť tieňovú vládu.

Na margo parlamentných volieb však Sulík tvrdí, že SaS do nich pôjde určite sama. „Otázka kooperácie a spolupráce s inými stranami bude aktuálna až po voľbách. SaS bojuje za to, aby mala čím lepší výsledok,“ dodal.