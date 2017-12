Toto jedlo je spojené s vyšším IQ a lepším spánkom

Nový výskum zistil, že konzumácia rýb raz za týždeň je spojená s vyšším IQ a lepším spánkom. Táto štúdia je jednou z prvých, ktorá poskytuje konkrétnejšie spojenie medzi omega-3 mastnými kyselinami a zlepšením spánku a inteligencie.

V štúdii skúmali účinky omega-3 mastných kyselín pochádzajúcich z jedla namiesto výživových. Vo výskume sledovali 541 čínskych detí vo veku 9-11 rokov.

Deti, ktoré jedli rybu raz týždenne, mali o takmer 5 bodov IQ viac ako tí, ktorí jedli menej rýb alebo žiadne. Vyššia konzumácia rýb bola tiež spojená s menším počtom porúch spánku.

Profesor Adrian Raine, spoluautor štúdie, povedal:

"Nedostatok spánku je spojený s antisociálnym správaním a zhoršené poznávanie je spojené s antisociálnym správaním. Zistili sme, že doplnky omega-3 znižujú antisociálne správanie, takže nie je prekvapujúce, že za tým stoja ryby."

Profesorka Jennifer Pinto-Martinová, spoluautorka štúdia, povedala, že konzumácia rýb má naozaj pozitívne prínosy pre zdravie a mala by byť viac propagovaná. Podľa nej by sme mali deťom dávať ryby už od raného veku, aby si zvykli na ich chuť. Deti sú citlivé na pach a ak na to nie sú zvyknuté, môžu sa rybám vyhýbať.

Profesor Raine dodáva:

"Je to oveľa jednoduchšie, ako prehovárať deti, aby išli spať. Ak ryby zlepšujú spánok, skvelé. Ak tiež zlepšujú kognitívny výkon - ako sme to videli - ešte lepšie. Je to dvojitý zásah do čierneho."

Štúdia bola publikovaná v časopise Scientific Reports.