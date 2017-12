Anthony Hopkins dnes jubiluje

V posledný deň roku, v nedeľu 31. decembra bude mať britský herec Anthony Hopkins 80 rokov.

Herec s mrazivým pohľadom výrazných modrých očí sa do dejín filmu nezmazateľne zapísal ako sadistický kanibal a zároveň vysoko inteligentný vrah Hannibal Lecter z filmu The Silence of the Lambs (Mlčanie jahniat, 1991) a ako verný komorník pán Stevens z filmu The Remains of the Day (Súmrak dňa 1993), čo bol sfilmovaný rovnomenný román britského spisovateľa Kazua Ishigura, ktorý v roku 2017 získal Nobelovu cenu za literatúru.

Anthony Hopkins sa narodil 31. decembra 1937 v Port Talbote, nachádzajúcom sa v britskom Walese. Už od ranného detstva sa vyznačoval nie práve bežnou povahou. Vyrastal v rodine pekára a väčšinu času trávil v byte nad rodinnou pekárňou. Ako dieťa bol asociálny a nerád sa stretával s deťmi z mestečka. Čas trávil kreslením či hraním na klavír. Ako dyslektikovi sa mu problémy nevyhli ani v škole. Samotárske dieťa dali rodiča napokon do internátnej školy s nádejou, že sa jeho správanie zmení k lepšiemu. Internátny život mladého Hopkinsa však nezmenil.

Ku kariére herca Hopkinsa inšpiroval iný slávny waleský rodák, v tom čase výrazná hollywoodska hviezda Richard Burton. Herecké začiatky strávil v divadelnej skupine v rodnom mestečku, ale už ako 18-ročný získal štipendium, vďaka ktorému študoval hudobný a dramatický odbor na univerzite vo waleskom Cardiffe. V štúdiu herectva pokračoval aj na Kráľovskej akadémii umenia (Royal Academy of Arts) v Londýne. Na britských divadelných javiskách sa výrazne presadil v shakespearovských úlohách.

V roku 1972 sa stretol s filmovým režisérom Richardom Attenboroughom, s ktorým natočil niekoľko pre neho dôležitých filmov. Z ich spolupráce vznikol okrem iných aj film Magic (Čary, 1978), v ktorom stvárnil neúspešného kúzelníka Corkyho, ktorý neskôr získa úspech s vystupovaním s drevenou bábkou. V trileri s hororovými prvkami sa asi prvýkrát prejavil Hopkinsov talent stvárniť postavy s tajomnou až zločinnou povahou.

Definitívne uznanie na poli filmu sa Hopkinsovi dostalo začiatkom 90. rokov 20. storočia vďaka snímke The Silence of the Lambs (Mlčanie jahniat, 1991). Stvárnenie Hannibla Lectera Hopkinsovi prinieslo Oscara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Za pokračovanie tejto úspešnej snímky s názvom Hannibal (2001) si herec už zapýtal kráľovský honorár desať miliónov amerických dolárov. Hopkins sa samozrejme objavil v ďalšom pokračovaní pod názvom Red Dragon (Červený drak, 2002). Postava psychopatického kanibala, ktorého vo filme Mlčanie jahniat a v jeho pokračovaniach stelesnil Anthony Hopkins, bola na základe prieskumu spoločnosti Blockbuster Video vo februári 2002 vyhlásená za najstrašnejšieho zloducha v histórii Hollywoodu.

Okrem Oscara sa rodák z Walesu dočkal aj ďalších ocenení. Za kreácie vo filmoch ako The Remains of the Day (Súmrak dňa, 1993) alebo Shadowlands (Krajina tieňov, 1993) získal okrem iného Donatellovho Davida, Cenu londýnskych filmových kritikov či Cenu Bafta alebo ocenenie losangeleských filmových kritikov. Laureátom prestížnej Ceny Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo sa Hopkins stal v Los Angeles v januári 2006.

Medzi ďalšie známe filmy, v ktorých sa neopakovateľným spôsobom predstavil Anthony Hopkins patria napríklad snímky: The Elephant Man (Sloní muž, 1980), The Bounty (1984), Legends of the Fall (Legenda o vášni, 1994), The Mask of Zorro (Zorro, tajomná tvár 1998), Meet, Joe Black (Zoznámte sa, Joe Black, 1998), All the King's Men (Všetci kráľovi ľudia, 2006) alebo Beowulf (2007).

V životopisnom filme Hitchcock z roku 2012 stvárnil geniálneho filmového režiséra Alfreda Hitchcocka. Zatiaľ ostatným celovečerným filmom, v ktorom si zahral Hopkins, je akčná snímka Thor: Ragnarok z roku 2017.

Rodák z Walesu Anthony Hopkins sa v roku 1998 nastálo presťahoval do Los Angeles (USA). V roku 2000 rozhneval britské médiá rozhodnutím stať sa americkým občanom, a to i napriek tomu, že v roku 1993 mu britská kráľovná Alžbeta II. udelila čestný titul rytiera.

Svoju komplikovanú povahu ovplyvnenú aj Aspergerovým syndrómom ohodnotil Hopkins v roku 2002 aj konštatovaním, že sa neosvedčil ako manžel a ani ako otec. Svetoznámy herec má jednu dcéru Abigail z prvého manželstva (1966-1972) s Petronellou Barkerovou. Svoju druhú ženu Jennifer Lyntonovú stretol, keď pracovala na jednom z jeho filmov. Pár sa zosobášil v roku 1973, ich manželstvo vydržalo do roku 1999. Tretíkrát sa Hopkins oženil v marci 2003. Jeho manželkou sa stala vtedy 46-ročná obchodníčka so starožitnosťami Stella Arroyaveová.

Okrem herectva, sa dnes už legendárny herec venuje na podnet svojej tretej manželky aj maľovaniu. Vo februári 2010 mu otvorili v britskom Londýne výstavu 50 akrylových malieb a niekoľkých kresieb. Jeho ďalšou netajenou vášňou je hra na klavíri.