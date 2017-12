Video: Žena sa prvý krát po 50 rokoch ukázala bez make-upu

Christopher Hopkins objavil svoju vášeň pre premeny, keď sa v detstve hral s bábikami jeho sestry. Odvtedy otvoril stovky salónov, v ktorých ženám doprajú úžasnú zmenu vzhľadu. Christopherovou veľkou inšpiráciou bola jeho mama Joann. Už od mala sledoval Joann, ako sa maľuje a bol to jediný človek, ktorý ju smel vidieť nenalíčenú.

"Nikto ju nevidí bez make-upu. Vždy hovorila, že by radšej otvorila dvere bez oblečenia, než bez jej make-upu," povedal Hopkins na YouTube. Teraz sa Joann rozhodla pre toto video odlíčiť a dať si dole parochňu. Aj bez všetkého make-upu je zjavné, že je to stále krásna žena. Po rýchlej zmene účesu predvedie svoju rannú rutinu a znovu sa nalíči. Keď je jej look hotový, hovorí, že je znovu sama sebou.

