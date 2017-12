V Teheráne demonštrovali stúpenci i odporcovia vládnej politiky

Tisíce ľudí sa v sobotu zišli v iránskej metropole Teherán a ďalších veľkých mestách, aby vyjadrili podporu vláde a najvyššiemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu.

Vopred plánované zhromaždenie sa konalo po dvoch dňoch nepovolených protestov proti ekonomickej politike vlády. Tie vo štvrtok spontánne vypukli vo viacerých iránskych mestách vrátane Teheránu a úrady počas nich zadržali dovedna okolo 50 osôb, informovala agentúra AP.

Protivládne demonštrácie pokračovali aj v piatok a opäť v sobotu, keď sa stovky študentov zišli v komplexe teheránskej univerzity. Pri vstupe do univerzitného areálu sa podľa svedkov zhromaždil veľký počet príslušníkov poriadkovej polície, ktorá zablokovala niektoré z okolitých ulíc.

Podporu protestujúcim v Iráne vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo jeho vyjadrenia za nepoctivé a oportunistické.

Protesty proti ekonomickej politike vlády vypukli vo štvrtok v druhom najväčšom meste krajiny Mašhad a postupne sa rozšírili aj do Teheránu, do provinčných metropol Kermanšáh, Hamadán a Rašt a do posvätného mesta Kóm. Niekde došlo aj k násilným potýčkam s políciou.

Nespokojenci sa zmobilizovali prostredníctvom sociálnych sietí po tom, ako v Iráne vzrástli ceny vajec, hydiny a ďalších základných potravín.

Podľa agentúry AP ide zrejme o najväčšie protivládne protesty v Iráne od roku 2009.

Približne 4000 stúpencov tvrdej konzervatívnej línie sa v sobotu - na výročie masových protivládnych protestov z roku 2009 - zišlo na modlitebnom priestranstve Mosalla v centre Teheránu.

Mnohí z nich niesli podobizne ajatolláha Chameneího a žiadali odsúdenie dvoch opozičných vodcov, ktorí stáli na čele protestov spred ôsmich rokov. Niektorí manifestujúci vyjadrovali presvedčenie, že za všetky ekonomické problémy Iránu môžu Spojené štáty.