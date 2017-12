Harryho snúbenica takmer skončila v náručí Jamesa Bonda

Americkú herečku Meghan Markleovú, snúbenicu britského princa Harryho, zvažovali filmoví producenti pre úlohu "Bondovho dievčaťa" v ďalšom pokračovaní príbehov o tajnom agentovi 007. Po tom, ako na verejnosť prenikli správy o jej vzťahu s členom kráľovskej rodiny, však od tohto zámeru upustili.

Producenti hľadali „očarujúcu stúpajúcu hviezdu, konkrétne niekoho z USA alebo Kanady,“ a 36-ročná Markleová zaujala ich pozornosť svojím úspešným stvárnením Rachel Zaneovej v americkom dramatickom seriáli z právnického prostredia Kravaťáci, informoval v piatok spravodajský server Fox News. Danú úlohu hrala v rokoch 2011-2017.

Markleová sa do užšieho výberu na postavu „Bondovho dievčaťa“ v pripravovanom filme o Jamesovi Bondovi, ktorý má prísť do kín v roku 2019, dostala spolu s ďalšími štyrmi kandidátkami. Herečka však podľa stanice BBC túto premárnenú príležitosť neľutuje a potvrdila, že po príchode do britskej kráľovskej rodiny s herectvom skončila.

Markleová a princ Harry sa spoznali vlani v lete. Pár oznámil zásnuby 27. novembra tohto roku. Kensingtonský palác potvrdil, že kráľovská svadba sa bude konať 19. mája 2018 na Windsorskom zámku. Harry (oficiálne Henry) svojej snúbenici daroval prsteň obsahujúci dva diamanty z pozostalosti svojej zosnulej matky, princeznej Diany.