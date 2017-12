Toto je dôvod, prečo by ste sa mali rýchlo zbaviť vianočného stromčeka

Počas vianočných sviatkov je stromček neodmysliteľnou súčasťou výzdoby väčšiny domácností. Táto dlhoročná tradícia však môže mať aj neplánované následky. Ak domov prinesiete živý stromček, môže v ňom prebývať aj množstvo drobných živočíchov, ktoré ste vo svojom dome pravdepodobne mať nechceli.

Vianočné stromčeky vyrastajú v prírode, preto ich mnohé živočíchy považujú za svoj domov ešte predtým, ako sa dostanú do vašej obývačky. Nie je však dôvod na paniku, pretože nie sú nebezpečné. Napriek tomu môže byť myšlienka nezvaných hostí vo vašom dome znepokojivá. Tu je niekoľko živočíchov, ktoré u vás môžu žiť na vianočnom stromčeku.

Vošky

Tento malý hmyz nemá krídla, ale ich potomstvo si ich môže vyvinúť. Vzhľadom k tomu, že mladé vošky začínajú svoje životné cykly na jar, môžu byť zmätené zo zmeny podmienok, keď ich prinesiete do interiéru. Vďaka teplejšiemu prostrediu si myslia, že je čas na liahnutie, čo znamená, že váš domov ich môže byť plný behom okamihu.

Roztoče

Tieto stvorenia sa nachádzajú na jedliach, boroviciach a smrekových stromoch. Nemusíte sa obávať toho, že by cestovali po vašom dome - chcú zostať na strome, kde sa živia hmyzom. Rovnako ako vošky, teplo vášho domu ich prinúti zobudiť sa.

Pavúky

Nikto si nechce do domácnosti priniesť so stromčekom pavúky, ale nemusíte sa obávať. Typy pavúkov, ktoré žijú na vianočných stromoch, sa živia hmyzom, ktorý žije na strome. Tieto pavúky sú zvyknuté žiť vo vonkajšom prostredí, takže po príchode do vášho domu pravdepodobne čoskoro zomrú. Nepríjemné môže byť len čistenie pavučín a drobných mŕtvol.

Ako sa im vyhnúť

Existujú spôsoby, ako zakúpiť živé stromy bez toho, aby ste do vášho domova priniesli ďalšie formy života. Pred zaobstaraním stromu si ho dôkladne prezrite. Sledujte akékoľvek vajíčka alebo zamorenia, ktoré by mohli naznačovať, že tam nejaké živočíchy stále žijú. Akonáhle si prinesiete svoj strom domov, nechajte ho na jeden deň v garáži. Teplejšie prostredie prebudí hmyz a dá mu čas ujsť predtým, než sa ocitne vo vašej obývačke. Nakoniec stromom dobre potraste. Tým sa zbavíte neželaných hostí.

Nikdy nestriekajte strom pesticídmi! Sú horľavé a spolu s vianočnými svetlami môžu spôsobiť požiar.