Meteorológovia varujú pred poľadovicou, vydali výstrahy

Vodiči by mali byť na cestách opatrní aj počas nadchádzajúceho víkendu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred poľadovicou, vydal preto výstrahy prvého stupňa.

Tie sa v sobotu (30.12.) predbežne týkajú západného Slovenska. Obozretnejší treba byť podľa meteorológov najmä v niektorých okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Výstrahy platia v sobotu od 20.00 h do nedele (31.12.) do 12.00 h.

V nedeľu (31.12.) sa nebezpečenstvo vzniku poľadovice presunie na stredné a východné Slovensko. Výstrahy platia predbežne od nedeľnej polnoci do pondelka (1.1.) do 10.00 h.

V súčasnosti by mali byť zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území, ako aj cesty I., II. a III. triedy a horské priechody. Povrch vozoviek je zväčša vlhký až mokrý, na strednom a východnom Slovensku môže byť miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 3 centimetrov. Informuje o tom webový portál zjazdnost.sk. Slovenská správa ciest zároveň upozorňuje na dohľadnosť do 100 m v okolí Važca v okrese Liptovský Mikuláš pre sneženie a tiež zľadovatený sneh na ceste III/2530 Hodruša-Hámre - Žarnovica a na cestách III. tried v okolí Novej Bane.