Video: Táto reklama vám pomôže dodržať novoročné predsavzatie prestať fajčiť

Ukázať ľuďom škodlivý vplyv fajčenia na ich organizmus sa snažilo už mnoho reklamných kampaní. Teraz sa pridáva ďalšia, ktorá možno aj vám pomôže vzdať sa tohto zlozvyku. Názorne totiž ukazuje, ako sa škodlivé látky, ktoré vdychujete, nenápadne rozširujú do celého vášho tela.

Video: Ako fajčenie ničí pľúca

Video poukazuje na to, ako jedy z dechtu v cigaretách vstupujú do krvného obehu a už v priebehu pár sekúnd pretekajú cez telo, čo spôsobuje poškodzovanie rôznych orgánov. Kampaň tiež upozorňuje na to, ako môže viesť fajčenie k zvýšenej hladine kadmia - kovu používaného v batériách - v krvi, uvádza portál Metro.

Nepekný pohľad pritom nastane už krátko po tom, ako si fajčiar zapáli cigaretu.

Koľko ľudí by fajčilo, ak by toto naozaj videli na svojom tele?