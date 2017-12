Osobný tréner prezradil najlepší spôsob, ako v zime spáliť kalórie. Bude sa vám páčiť!

Po Vianociach, kedy málokto odolal chutným zákuskom, si viacerí ľudia vstupujú do svedomia a sľubujú si, ako od Nového roku začnú s cvičením. Patríte medzi nich aj vy? Mali by ste vedieť, že v zime dokážete kalórie spáliť ešte lepšie ako v lete.

Prečo je to tak?

Naše telo sa snaží udržiavať stálu teplotu tela. Keď v letných horúčavách vonku beháte, potíte sa. Aj zima však má pri chudnutí niečo do seba. V chlade totiž telo potrebuje spáliť extra tuk navyše, aby vyprodukovalo energiu na to, aby sa zahrialo a udržiavalo stálu teplotu.

Keď je vám zima, prirodzene sa začnete triasť. Vaše telo tak reaguje preto, aby si vytvorilo viac tepla. Toto teplo je pritom vedľajším produktom spaľovania tukov, uvádza portál Daily Mail. Osobný tréner Max Zeumer pritom prezradil spôsob, ako optimalizovať tréning počas zimného obdobia tak, aby bol účinný aj zábavný.

Vysadnite na sane

Podľa slov tohto odborníka to vyzerá tak, že zimná sánkovačka je na chudnutie ako stvorená, pretože ide o perfektný intervalový tréning. To je taký, pri ktorom sa strieda vysoko intenzívna námaha s odpočinkom. Ako na to?

Spustite sa na sánkach z kopca, potom využite výhodu tohto kopca a vybehnite naspäť. Sánkovanie je fázou oddychu a krátky beh do kopca je namáhavou fázou. Podľa Zeumera takto dokonca trafíte dve muchy jednou ranou. Zabavíte sa, aj schudnete.

Intervalový tréning je metódou kardiovaskulárneho tréningu, ktorý pomáha zvýšiť rýchlosť vášho metabolizmu, zlepšujete svoju výkonnosť a podporujete spaľovanie tukov. Dokonca posilňuje vaše srdce a cievy.

Pomôže aj krátka prechádzka

Podľa Zeumera vám pritom sneh prirodzene pomáha zbaviť sa väčšieho množstva kalórií. Vonku je totiž chladno, a tak sa telo musí viac snažiť, aby sa zahrialo. Ak vás však sánkovanie neláka, nezúfajte. Pomôže vám aj obyčajná prechádzka v mierne teplom oblečení!