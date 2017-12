Mama má 10 synov. Vysáva 7-krát denne a oddych plánuje najbližšie na rok 2034

Fotografia rodiny Brettovcov, jeden zo synov však na nej chýba.

Britskí manželia Brettovci sa rozhodne nemôžu sťažovať na prázdny dom, v ktorom by bolo príliš ticho. Majú totiž 10 detí a navyše, všetci ich potomkovia sú chlapci.

Ako vyzerá život v takejto domácnosti?

Tridsaťosemročná matka Alexis je bývalou zdravotnou sestrou, momentálne ju však naplno zamestnáva starostlivosť o vlastnú rodinu. Každý deň vstáva o pol šiestej ráno a až do večera si nevydýchne. Spolu s manželom Davidom (43), ktorý je rušňovodičom, si museli zvyknúť na to, že život s desiatimi synmi vyzerá trochu inak.

Keď by ste vošli do ich domu s piatimi spálňami, ocitli by ste sa v prevažne chlapčenskom svete. Chlapci sú vo veku v rozmedzí 7 mesiacov až po 16-ročného tínedžera, a podľa toho to u nich doma aj vyzerá.

Hneď pri vstupe by vás privítalo 60 párov tenisiek a niekde na podlahe sú neustále roztrúsené dieliky stavebnice lego. Alexis však robí všetko preto, aby to doma nevyzeralo ako keby sa tadiaľ prehnalo tornádo. Tvrdí, že denne 5-krát naplní práčku a aby udržala domácnosť čistú, vysáva 7-krát za deň.

Na oddych zatiaľ veľa času nemá

Každá mama pozná ten pocit, že popri starostlivosti o deti má na seba samu veľmi málo času. To, že by si vychutnala dlhý pokojný kúpeľ vo vani, si pani Brettová azda ani nevie predstaviť. „Ani to neskúšam, pretože skôr ako by som do nej vošla, už by na dvere klopal niektorý z chlapcov, pretože by niečo chcel,” vyjadrila sa pre portál Daily Mail. Trikrát do týždňa si však nájde čas na posilňovňu, aby sa udržiavala v kondícii.

„Leňošiť? Čo to je?” žartuje mama, ktorá sa ani vo svojom voľnom čase nezastaví a tvrdí, že zatiaľ nevie, čo je to len tak si poležať. Dokonca už má aj vypočítané, kedy najbližšie by na také niečo mohla mať čas. Tvrdí, že skôr ako v roku 2034 to asi nebude. A hoci už neplánuje mať viac detí, smeje sa:

„Do tej doby však už pravdepodobne budem mať vnúčatá.”

Ako jedináčik nikdy nepredpokladala, že raz bude mať takúto veľkú rodinu. Pri párnom čísle 10 by však rada zostala a nemá v pláne doplniť doma „futbalovú jedenástku” o ďalšieho syna. A aké to je mať doma desať detí? Alexis tvrdí, že je so svojimi chlapcami šťastná.

„Po štyroch deťoch to nie je až taký veľký skok, pretože vtedy sa už všetko stáva rutinou a každý do nej zapadá. Kľúčom je nestresovať sa. Ak sa niečo stane, s desiatimi chlapcami viete, že máte perspektívu, že sa to nakoniec vyrieši samo.”

A hoci aj na týchto manželov niekedy doľahnú starosti a pýtajú sa, čo to len urobili, keď za nimi chlapci prídu s niečím zábavným a opäť ich rozosmejú, vedia, že to všetko stojí za to.