5 jednoduchých otázok, ktoré odhalia, či vás má pes naozaj rád

Ak máte psa, pravdepodobne sa tešíte z jeho spoločnosti a svoju lásku mu náležite preukazujte. Ale premýšľali ste niekedy o tom, či váš maznáčik cíti to isté k vám? Aj keď ich kŕmime a rozmaznávame, často psov nútime nosiť vodítka či oblečenie, ktoré nemajú radi, chodíme s nimi k nenávidenému veterinárovi a zatvárame ich v miestnostiach, keď oni chcú voľnosť. Pri tom všetko je ťažké povedať, čo si o nás naozaj myslia.

Gregory Burns, neurovedec a autor knihy "How Dogs Love Us", prišiel s piatimi jednoduchými testami, ktoré vám ukážu, či vás váš pes miluje alebo nie. Tieto rýchle triky vám naznačia reálny názor vášho psa na vašu osobu.

1. Túli sa k vám pes po tom, čo sa naje?

To môže byť dôkazom toho, či vás pes miluje. Podľa Burnsa sú psy motivované tým, čo si najviac cenia. Jedlo je samozrejme na dosť vysokej priečke, ale akonáhle je váš pes sýty, jeho ďalší impulz vám napovie, čo je preňho dôležité. Ak sa váš pes k vám pritúli, keď má plné brucho, je to jasné znamenie, že vás miluje.

2. Kde váš pes spí?

Psy sú oveľa inštinktívnejšie než ľudia. V noci prirodzene inklinujú k spánku vo svorke. Takže ak sa váš pes cíti s vami doma dobre, bude sa k vám chcieť celú noc túliť. Či ho aj necháte...to už je iný príbeh.

3. Ako váš pes reaguje, keď odídete?

To, že váš pes nepanikári, keď ráno odchádzate do práce, je podľa Burnsa dobrým znamením. Môže to znamenať, že vám váš maznáčik dôveruje, že sa na konci dňa vrátite. Samozrejme, ak váš pes skučí, keď odídete, je to zjavný príznak toho, že je na vás naviazaný.

4. Ako váš pes reaguje, keď sa vrátite?

Ak vás váš pes miluje, môžete očakávať, že vás bude chcieť vybozkávať, akonáhle otvoríte dvere. Po dlhom dni budete vášmu psovi chýbať. Vzrušenie v jeho očiach vám všetko prezradí.

5. Milujete svojho psa?

Zvieratá sú spojené s ľudskými emóciami a môžu cítiť, ako veľmi vám na nich záleží. Ak milujete svojho psa, pravdepodobne zdieľa túto väzbu a tiež vás miluje.

Pokiaľ ide o lásku a lojalitu, psy sú jednoduché bytosti, ktoré zreteľne prejavujú svoje emócie. Ak chcete vedieť, čo k vám váš pes cíti, vyskúšajte tieto jednoduché testy.