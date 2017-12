Muž 47 rokov neotvoril tento vianočný darček. Má na to dobrý dôvod

Rozchod s milovanou osobou je vždy ťažký a často si so sebou nesieme hnev a zlé spomienky, ktoré v sebe dlhé roky držíme. No tento muž z Kanady si po desiatky rokov neniesol iba hnev z rozchodu. Po takmer 50 rokov uchováva neotvorený vianočný darček od svojej bývalej priateľky.

Adrian Pearce z Edmontonu v Alberte dostal “kopačky” od svojej stredoškolskej lásky Vicki Allen pred 47 rokmi tesne pred Vianocami. Aby však rozptýlila napätie a tak trochu odčinila svoj skutok, venovala Vicki Adrianovi vianočný dar. Keď sa Adrian vrátil domov, darček položil pod stromček a stala sa z toho tradícia, v ktorej pokračoval dlhé roky aj po tom, ako sa oženil a mal deti.

Adrian povedal CBC:

"Mal som dlhú cestu domov a bol som nešťastný a nahnevaný a všetky tie veci, ktoré cítite, keď sa s vami niekto rozíde. A tak som som hodil darček pod vianočný stromček. Po tom, ako moja rodina otvorila svoje darčeky, zostal ešte jeden a to dar, ktorý mi dala Vicki. Rodine som povedal, že ten darček nikdy neotvorím."

Teraz Adrian začal na Facebooku kampaň, aby mu ľudia pomohli znova sa stretnúť s Vicki. Na Facebooku napísal: "Rozišla sa so mnou v tomto čase v roku 1970 a vtedy mi dala tento dar. Opustila ma kvôli staršiemu mužovi menom Wolf, ktorého volala Wolfie."

V denníku z roku 1977, kedy Adrian študoval na univerzite, našiel poznámku, že sa stretol s jej sestrou Stephanie. Tá mu dala tri telefónne čísla. Jedno na Vicki, druhé na Sears (kde pracovala?) a posledné na jej rodičov. Adrian prednedávnom skúšal volať na všetky tri čísla, ale ani jedno už po toľkých rokoch nefungovalo.

“Mali sme krátke stretnutie v roku 1977 a zistili sme, že zatiaľ čo sa stále máme radi, náš život sa tak veľmi zmenil, že sme už spolu nemali toľko spoločného. Napriek tomu, že som pred 47 rokmi prisahal, že nikdy dar neotvorím, mohol by som to zvážiť pri príležitosti 50. výročia. Čerešničkou na torte by bolo nájsť túto ženu, aby sa pripojila k oslave."