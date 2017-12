Video: Ako 13-ročný sa začal fotiť každý deň. Po 10 rokov vzniklo toto video

Všetci dobre poznáme ten pocit, keď si pozeráme svoje staré fotografie a nechce sa nám veriť, ako sme vyzerali kedysi. To ako sa dennodenne prirodzene mení náš vzhľad totiž veľmi nevnímame.

Určite ste však aj vy, najmä v detstve, počuli vetu: „Ako si vyrástol!” alebo „Ako si sa zmenila!”, ktorú vám adresovali najmä ľudia, ktorí vás dlhší čas nevideli. Vám sa tomu však možno ani nechcelo veriť. Ak by ste urobili to, čo tento mladík, možno by ste takí prekvapení neboli.

Mladík menom Jordan Wilson sa rozhodol pre zaujímavú aktivitu. Od svojich 13-tich rokov sa každý deň po celých 10 rokov fotil. Zo série fotografií, ktoré vznikli od 25. decembra 2007 po 25. december 2017. potom vytvoril fascinujúce video, ktoré zachytáva, ako sa z tínedžera stal mladý muž.

Toto video vám ukáže, ako sa človek v priebehu rokov mení dňom za dňom.