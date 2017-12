Ľudia po celom svete si zakrývajú jedno oko. Majú na to dobrý dôvod

Na sociálnych sieťach najmä v zahraničí sa začali objavovať fotky ľudí, na ktorých si osoby zakrývajú jedno oko. Nejde o žiaden žart, ale o prejav solidarity a o kampaň, ktorá nesie hlboké posolstvo.

Solidarita so sýrskym bábätkom

Všetko to začala fotografia trojmesačného sýrskeho bábätka Karima Abdela Rahmana. Pri delostreleckom útoku vo Východnej Ghúte na okraji Damasku utrpelo pred dvoma mesiacmi vážne zranenia hlavy a prišlo o oko, informovala stanica BBC. Je pritom iba jedným z mnohých chorých a zranených v tejto oblasti a jeho matka incident neprežila.

Zúbožené bábätko neuniklo pozornosti ľudí, ktorí sa na to nedokázali dlhšie pozerať. Stalo sa symbolom krviprelievania a humanitárnej krízy v tejto oblasti, uviedla stanica CNN.

Ľudia chcú šíriť povedomie o ťažkej situácii

Fotografie bábätka sa prvýkrát dostali na verejnosť ešte koncom novembra, ale až minulý týždeň fotograf Amer al-Mohilbany spustil kampaň pod heslom #SolidarityWithKarim (Solidarita s Karimom). „Cieľom kampane je… priniesť svetu hlas tohto dieťaťa, ktoré prišlo o oko a o matku,” povedal fotograf pre agentúru AFP. Nejde však len o to. Prostredníctvom neho chcú zvýšiť povedomie o ťažkej situácii detí, ktoré uviazli vo Východnej Ghúte.

Podľa slov otca tohto bábätka, dieťa potrebuje neustále ošetrovanie a na to, aby sa podarilo zachrániť jeho zrak, by potrebovalo operáciu.

Fotografie sýrskeho bábätka získali za ostatný čas stovky zdieľaní a jeho príbeh sa dotkol aj mnohých politikov, športových hviezd, aktivistov či novinárov aj mimo Sýrie. „Musíme prejaviť solidaritu Karimovi,” vyjadril sa britský diplomat Matthew Rycroft, ktorý vyzval aj na ukončenie bombardovania Východnej Ghúty. Medzi podporovateľov kampane patrí aj humanitárna organizácia Biele helmy.

When we sit around the #UNSC & warn that inaction will mean more people are going to die. More schools bombed. More children scarred. This is what we mean.



We must see an end to the bombardment & siege of #EasternGhouta.#SolidarityWithKarim pic.twitter.com/8Io85VlDdF — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 19. decembra 2017

We are in #solidaritywithkarim a two month-old Syrian baby who lost his eye and had his skull broken in addition to losing his mother when they came under artillery bombardment of the Assad regime on the #EasternGhouta.#WhiteHelmets in #SolidarityWithKarim pic.twitter.com/MNaS1inboS — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 18. decembra 2017