Títo ľudia dostali tie najhoršie vianočné darčeky, aké si viete predstaviť

Ako by ste sa cítili, ak by vám niekto na Vianoce daroval pohrebné miesto na cintoríne? Či už by šlo o čierny humor alebo zvláštny zmysel pre výber praktických darčekov, ani v jednom prípade by ste sa asi netešili.

Najhoršie vianočné darčeky

Väčšina ľudí sa snaží svojim blízkych vianočnými darčekmi urobiť radosť. O tom, ako vyzerá ideálny darček, by sa síce dalo polemizovať, avšak títo ľudia sa od vhodných darčekov vzdialili na míle ďaleko.

Toto sú tie najhoršie darčeky, aké si pod vianočným stromčekom ľudia našli. Budete šokovaní, čím všetkým sú ľudia schopní obdarovať svojich blízkych! O kuriózne darčeky, ktoré ľudia dostali, sa ochotne podelili na internete a portály Mirror a Daily Mail zverejnili tie najlepšie z nich.

„Priateľ mi raz daroval sadu troch panvíc, pričom prostredná chýbala, pretože túto veľkosť potreboval doma,” napísala Veronica Northová z Londýna.

„Skejtbord, keď som bola v 8. mesiaci tehotenstva a nemám rada skejtbording - od môjho manžela,” podelila sa Jenny Leeová z Walesu.

Sedacia doska aj použitá kozmetika

Medzi ďalšími nie príliš vhodnými darčekmi sa objavila aj sedacia doska na toaletu alebo mop, ktorý manžel daroval svojej manželke, ktorý evidentne naozaj naodhadol, čím ženu poteší. Ďalší zase svojej manželke venoval podprsenku pre tehotné ženy. Ona však dieťa nečakala, preto bol aj tento výber skutočne mimo. Manžel, ktorý svojej drahej pod stromček zabalil červenú repu, svoj nápad pravdepodobne tiež oľutoval.

Medzi darčekmi, ktoré namiesto úsmevu zanechali na tvárach príjemcov prinajmenšom údiv, bola aj potrava pre psov darovaná majiteľovi mačky alebo diár na rok, ktorý práve končil. To je však stále lepšie ako odpudzovač škodcov, ktorý sa podľa portálu Daily Mail taktiež objavil medzi darčekmi, ktoré si na Vianoce ľudia rozbalili.

Niekedy si však ľudia dávajú darčeky aj tajne, a tak ani presne neviete, komu darček poputuje. Niekedy však z toho môže vzniknúť poriadny omyl. Portál Comedy Central zverejnil podobný zážitok istého muža:

„Tajný Santa: Pánsky darčekový balíček na vlasy. Šampón, kondicionér, hydratačný prostriedok. Bolo to už otvorené a napoly použité. Som plešatý.”

Najhoršie z najhoršieho

Je prekvapivé, že práve tí najbližší, ktorí by nás mali poznať najlepšie, sú často tými, ktorí urobia takýto krok vedľa. Podľa prieskumu spoločnosti Gumtree, ktorý spomína portál Daily Mail, sú to najmä priatelia (32%) a rodičia (27%), ktorí sa postarali o nežiadúce darčeky. Klenotom medzi najhoršími vianočnými darčekmi je jednoznačne ten, ktorý sme naznačili už v úvode tohto článku, a je toho dôkazom. Debbie Robertsová napísala toto: