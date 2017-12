Zlodeji sa v galantskej reštaurácii dlho neohriali. Polícia ich dolapila do 30 sekúnd!

Galantskí policajti prichytili priamo na mieste činu dvoch zlodejov, ktorí sa v stredu (27.12.) vlámali krátko po polnoci do reštaurácie v Galante. Skrutkovačom vypáčili dvere, stihli si nabrať iba zopár vecí do tašiek, lebo do 30 sekúnd od nahlásenia ich mala v rukách hliadka, ktorá bola vyslaná na preverenie oznámenia.

Kradli všetko, čo im prišlo pod ruky

Ďalšie dve hliadky, ktoré prišli vzápätí, už len zabezpečili miesto činu. „Muž vo veku 26 rokov spolu so 40-ročným kamarátom brali všetko, čo im prišlo do cesty, koženú peňaženku, slúchadlá, sladkosti, žiarovky, ale aj otvorenú škatuľku s bylinkovým čajom proti kašľu,“ informovala vo štvrtok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.

Policajti ich obmedzili na osobnej slobode a predviedli na policajnú stanicu. V tzv. superrýchlom konaní ich obvinili z prečinu krádeže vlámaním spolupáchateľstvom a vzápätí sa bude rozhodovať o ich vine a treste. „Mladší z dvojice mužov bol v podmienke. Za uvedený skutok hrozí v zmysle zákona trest odňatia až na dva roky,“ dodala Linkešová.