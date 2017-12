Hitlerov mercedes je na predaj, aukcia má vyniesť milióny dolárov

Historický Mercedes-Benz 770K Grosser z roku 1939, ktorý patril do vozového parku nacistického vodcu Adolfa Hitlera, dá v polovici januára do dražby americká aukčná sieň Worldwide Auctioneers. V stredu o tom informoval spravodajský portál The Local.

Svet poznal spomínanú limuzínu aj pod názvom „Super mercedes“. Bol symbolom propagandy Tretej ríše a jeden z najhorších diktátorov 20. storočia sa v ňom vozil počas slávností a vojenských prehliadok. Aukcia limuzíny, ktorá je naplánovaná na 17. januára, sa bude konať v meste Scottsdale v americkom štáte Arizona.

Hitler sa v unikátnom mercedese, z ktorého boli vyrobené len štyri exempláre, predviedol napríklad v roku 1940 v Berlíne pri príležitosti osláv kapitulácie Francúzska. Vozidlo s poznávacou značkou 1A 148 461 si údajne vyskúšal aj taliansky fašistický vodca Benito Mussolini.

Po vojne vozidlo niekoľkokrát zmenilo majiteľa. Najprv ho skonfiškovali spojenecké vojská. Tie pravdepodobne nevedeli, že patrilo práve nacistickému vodcovi. Potom ho krátky čas vlastnil neznámy Belgičan, neskôr ho vojnoví veteráni v Greenville v americkom štáte Severná Karolína využívali najmä na rôzne prehliadky. V Amerike ďalej menil majiteľov, až sa v roku 2002 dostal opäť do Európy. Napokon ho v roku 2009 kúpil nemenovaný ruský miliardár.

Americké médiá píšu, že by sa luxusná limuzína mohla na dražbe predať za niekoľko miliónov dolárov. Desať percent z vydraženej sumy poputuje na vzdelávacie programy o holokauste, ktoré majú slúžiť ako pripomenutie zverstiev druhej svetovej vojny.