Žena sa stala svedkyňou streľby, preto ju uniesli a hodili do ľadovej vody

Američanka, ktorú uniesli a zhodili z mosta do ľadovej vody rieky v štáte Arkansas, potom sama doplávala do bezpečia a našli ju živú, ale podchladenú. Informovala o tom v stredu polícia v Little Rock, hlavnom meste Arkansasu.

Polícia našla 42-ročnú ženu v pondelok ráno 25. decembra, na Prvý sviatok vianočný, keď záchrannej službe zatelefonoval na číslo 911 človek, ktorý započul ženin krik o pomoc. Teraz ju liečia v nemocnici, uviedla miestna televízia KATV.

Žena povedala vyšetrovateľom, že ju uniesli a zhodili z mosta na medzištátnej ceste Interstate 430 po tom, čo sa stala svedkyňou streľby dvoch mužov, keď vnikli do domu v meste Scott, 24 kilometrov juhovýchodne od Little Rock. Predstavitelia šerifovho úradu v arkansaskom okrese Lonoke uviedli, že obeť streľby, 49-ročný Arlin Nugent, podľahla poraneniu priamo na mieste. Pri útoku utrpela zranenia aj druhá osoba a previezli ju do nemocnice. Úrady nezverejnili zdravotný stav tejto druhej osoby.

Polícia v Little Rock, arkansaská štátna polícia a zástupcovia okresu Lonoke zatkli v pondelok Richarda Gilliama v byte v Little Rock, keďže unesená obeť úradom povedala, že Gilliam je jedným z dvoch podozrivých.

Gilliam (33) je zadržiavaný vo väzbe v okrese Lonoke - súd rozhodol, že jeho prepustenie je možné na kauciu vo výške milión dolárov. Podozrivý je obvinený z vraždy, pokusu o vraždu, vlámania do domu s priťažujúcimi okolnosťami a z únosu, za čo mu hrozí trest smrti. Pred súd sa má postaviť vo februári.

Polícia stále pátra po druhom podozrivom, ktorý je na úteku, napísala v stredu tlačová agentúra AP.