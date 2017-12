Video: Toto je oficiálne najvirálnejšie video roka 2017. Takýto výkon ste ešte nevideli

Pieseň Despacito možno vyhrala titul najobľúbenšieho videa roku 2017 na YouTube, ale nešírila sa tak rapídne, ako toto video. Keď vezmeme do úvahy zobrazenia, zdieľania, komentáre, “páči sa mi” a iné analýzy, víťazom je toto zvláštne vystúpenie z Thajska. Podľa algoritmu YouTube je najvirálnejší klip roka záznam zo súťaže The Mask Singer, ktorá je podobná show Hlas alebo The Voice.

V tejto show sa hodnotí spevácky výkon súťažiacich bez toho, aby sme videli ich tváre, no namiesto otáčania stoličiek, ako v Hlase, speváci nosia pompézny kostým alebo masku, aby skryli svoj výzor. Video súťažiaceho oblečeného v kostýme ustrice je klasifikované ako najvirálnejšie video YouTube (posudzované bez hudobných videoklipov, ktoré sú najsledovanejšími videami na YouTube).

