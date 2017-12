V sýrsko-irackom pohraničí zostáva menej než 1000 bojovníkov IS, tvrdí koalícia

„Tento počet je menej než 1000, vynímajúc oblasti na západe Sýrie, ktoré sú kontrolované vládnym režimom,“ uviedli v stredu pre agentúru DPA predstavitelia medzinárodnej koalície. Najnovšie odhady prichádzajú v čase, keď sa zároveň objavujú správy o tom, že stovkám džihádistov sa medzitým podarilo utiecť z Iraku a Sýrie.

Bagdad tento mesiac vyhlásil, že IS je v Iraku definitívne porazený, čím trojročné ťaženie koalície dospelo ku koncu. Počas uplynulých mesiacov prišiel IS o územia aj v Sýrii, a to vďaka separátnym operáciám Ruskom podporovaných vládnych síl, ako aj úsiliu aliancie sýrskych kurdských oddielov podporovaných Spojenými štátmi.

Podľa medzinárodnej koalície je „drvivá väčšina teroristov“, ktorí bojovali v oboch krajinách, už mŕtva alebo sa nachádza v zajatí. Ďalšie odhady koalície hovoria o tom, že viac než 106.800 štvorcových kilometrov, čo predstavuje vyše 98 percent územia kedysi obsadeného Islamským štátom v Sýrii a Iraku, je už oslobodených.

„Zostáva dobyť zvyšné ohniská teroristov, pričom mnoho úsilia si ešte vyžiada zabezpečenie trvalej porážky IS v danom regióne,“ dodali predstavitelia vojenskej koalície.

Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov v stredu pre miestne médiá uviedol, že hlavné sily teroristickej organizácie Islamský štát utiekli po porážke v Sýrii do Líbye a juhozápadnej Ázie. Podľa Gerasimova určité skupiny teroristov utiekli aj do Afganistanu, kde sú „pre nich priaznivé podmienky“.