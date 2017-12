Boris Kollár: Sme rodina bude vždy neštandardné hnutie, lebo neklameme a nekradneme

V rozhovore pre TASR to povedal líder hnutia Boris Kollár s tvrdením, že on nešiel do politiky, aby ukradol peniaze a kúpil si dom na Slavíne.

„Nepotrebujem si niekde nahrabať, lebo som si dokázal zarobiť svojou prácou počas 30 rokov podnikania. Pomáham ľuďom v charite a už toho bolo toľko, že som nezvládal pokryť všetky žiadosti o pomoc. A zmeniť situáciu ľudí môžete len v politike,“ vysvetlil s dôvetkom, že buď fungujete na princípe, že kradnete alebo nie. „Ak áno, kradnete počas celého života. Toto ale nie je môj prípad,“ uistil Kollár.

Na margo roku 2017 poznamenal, že sa hnutiu Sme rodina darilo. „Ľudia nám najskôr nedôverovali. Dnes máme na 90 percent dobudované okresné štruktúry, máme 1000 členov. Sme strana, ktorá hodnotovo nevyfučala, narástli nám percentá. Z tohto pohľadu to hodnotím ako úspech. Etablovali sme sa, začali nás rešpektovať aj kolegovia v parlamente. Prinášame témy a vieme zamútiť politickým rybníkom,“ menoval.

Preferencie Sme rodina, ktoré sa v roku 2017 hýbali od šiestich do deviatich percent, Kollár za strop nepovažuje. „Ak sa na politickej scéne nič nezmení, tak v parlamentných voľbách vidím tento strop medzi desiatimi až 12 percentami. Ak sa pohne veľká masa voličov, môžeme sa dostať na 15 percent. Narážam na Smer-SD. Ak príde o 200.000 či 300.000 voličov, tak sa to niekde rozdelí. Ale my svojich potenciálnych voličov vidíme vo všetkých stranách,“ uzavrel.