Slovenské deti sa prestávajú hýbať, len necelá tretina má zdravý chrbát

Naopak, až desatina detí trpí závažnými deformitami chrbtice a 40 percent školákov má poruchy držania tela, posuny lopatiek či nesprávne držanie panvy.

Uviedol to prednosta Neurochirurgickej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice SNP, FN Ružomberok Róbert Rusnák. „Máme výsledky z nášho prieskumu, ktorý si robíme na školách. Na deti sa prenáša celkový štýl života. Ľudstvo sa prestalo hýbať. Znižuje sa pohybovaná aktivita a zvyšuje sa záťaž na osový aparát pri sedení. Deti v predškolskom veku prechádzajú z hravej formy vyučovania, kde sa kotúľajú, hrajú na zemi, sedia ako chcú, do školskej dochádzky, kde musia prísne sedieť len v laviciach. To je pre chrbát veľký rozdiel. Navyše po príchode domov často absentuje pohybová aktivita,“ vysvetlil Rusnák, ktorý sa predškolákom i školákom už niekoľko rokov venuje v rámci projektu Zdravý chrbátik.

„Projekt je založený na tom, že sme vyvinuli skupinu liečebno-preventívnych rehabilitačných cvikov, ktoré následne ponúkame školám. Pokiaľ zistíme záujem, navštívime školu, kde pozveme učiteľov aj z ďalších škôl v okolí. Oboznámime ich s projektom a potom si skúšajú a cvičia cviky s naším odborným garantom. Takto vidia, ako majú deti cvičiť na fitloptách, ako mimo nich a na čo si dať pozor,“ zdôraznil Rusnák.

Takto pripravení učitelia môžu začať pripravené zostavy zapájať do telesnej výchovy. „Neskôr chodíme na kontrolu, kde sledujeme, či predvádzanie cvikov učiteľmi je správne a v prípade potreby im poradíme a opravíme. Pre školy bezplatne zabezpečíme aj cvičebné pomôcky v podobe fitlôpt, dynamických podložiek na stoličky a DVD nosičov s cvičeniami,“ dodal Rusnák.

Projekt Zdravý chrbátik sa aplikuje na viac ako 800 základných školách a 200 materských školách v 36 okresoch.