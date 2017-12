Takéto mužské telá sa ženám páčia. Chlapi, uspeli by ste?

Štúdia vedcov z Griffithovej univerzity v austrálskom Queenslande zisťovala, nakoľko sa mužská fyzická sila v očiach ženy spája s atraktívnosťou. Vedci ženám ukázali fotografie s mužskými torzami, pričom tie mali ohodnotiť buď ich atraktívnosť alebo fyzickú silu. Ako pokusné králiky v tomto prípade poslúžili študentky.

Výsledky mnohých pánov nepotešia

Medzi 160 skúmanými ženami sa nenašla ani jedna, ktorá by za atraktívne označila nesvalnaté telo. „Neprekvapilo nás, že ženám sa viac páčili vypracované telá... Prekvapilo nás to, aký silný vplyv to na ne má,“ komentoval výsledky vedúci autor štúdie Aaron Sell.

Najdôraznejším ukazovateľom ženskej náklonnosti sa v priebehu štúdie stala predpokladaná fyzická sila muža. Tí, ktorí vyzerali najsilnejšie, tvorili až 70% najatraktívnejších mužov. Vo všeobecnosti sa ukázalo, že ženy preferujú vyšších a štíhlejších mužov (v zmysle „nie obéznych“).

Táto štúdia sa pokúsila prelúskať populárnym tvrdením o tom, že ženám sa síce páčia vypracované mužské telá, no len do tej miery, kým nie sú príliš „prepracované“. Ako sa ukázalo, nie je to pravda.

Nádej pre "menej ideálnych"

Ak patríte medzi mužov, ktorí práve nemajú čas na každodennú návštevu fitness centra, nezúfajte. Je snáď jasné, že láska nie je len o výzore. Po druhé, vezmite do úvahy veľkosť štúdie. Zúčastnilo sa jej predsa len 160 žien!

Ak vás ani tieto reči útechy neuspokojili, vedci prinášajú poslednú trochu nádeje: „Ak vyzeráte silne, no napriek tomu bojujete s miernou nadváhou, stále máte šancu. V podstate môžete byť silný tučný muž, a stále sa pritom páčiť ženám.“