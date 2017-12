V pohoriach trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, výnimkou je Veľká Fatra

Vo všetkých slovenských pohoriach trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Výnimkou je iba Veľká Fatra, kde je nebezpečenstvo lavín malé.

Lavínová situácia je všeobecne priaznivá, no lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne. „Hlavným problémom je previaty nový sneh zo snežení za posledné tri dni, celkovo desať až 30 centimetrov. Vplyvom neustáleho vetra bol nový sneh ukladaný na záveterných svahoch, pod sedlami, v terénnych depresiách, žľaboch a muldách vo forme menej stabilných snehových dosiek, vankúšov a prevejov. V týchto miestach je možné mechanicky uvoľniť lavínu pri dodatočnom zaťažení,“ upozornil Kyzek.

V sobotu ráno bolo na horách zamračené, hmlisto a miestami so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí mínus 13 až mínus dva stupne Celzia. Vo vysokých polohách fúkal prudký až búrlivý severozápadný vietor o sile 12 až 18 metrov za sekundu, v nárazoch v Tatrách 20 až 30 metrov za sekundu.

Za posledných 24 hodín pripadlo od dvoch do piatich centimetrov nového snehu, na severnej strane Tatier to bolo päť až 15 centimetrov. Na staršom, spevnenom a zamrznutom povrchu snehu sa celkovo nachádza do desať až 35 centimetrov suchého snehu, ktorý je uložený na záveterných svahoch, v terénnych depresiách, žľaboch a pod stenami vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov. Na exponovaných miestach nad pásmom lesa je novší sneh odfúknutý až na tvrdý zľadovatený povrch.